В США день рождения Путина отметили надписью в небе

Пока президент России, отмечая свое 67-летие, собирал грибы в тайге, в Соединенных Штатах кто-то готовил для него оригинальное поздравление. Неизвестный мастер пилотажа поднялся в воздух на легкомоторном самолете и вывел в небе над Лос-Анджелесом хэштэг #vvp67, что означает «Владимиру Владимировичу Путину — 67».

Огромные буквы в небе весьма впечатлили местных жителей, многие снимали фото и видео, выкладывая затем в соцсети. Конечно, мало кто из местных мог понять, чему была посвящена эта надпись, но наши иммигранты, да и простые Instagram-пользователи, заглянувшие на огонек по хэштэгу, им всё объяснили. И там же в комментариях принялись оставлять поздравления для российского лидера.

Чья это была задумка — неизвестно, но в Сети люди шутят, что это «Трамп заказал».

Напомним, свой день рождения 7 октября Владимир Путин отметил традиционно — отправился в путешествие по заповедным местам России. В сибирских горах, у истоков Енисея, он и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в походной одежде преодолевали километры по труднодоступной горной местности — то пешком, то на вездеходах. Видео из путешествия можно посмотреть на YouTube.