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Дональд Трамп грозится уничтожить экономику Турции

Это произойдет, если «непревзойденная мудрость» американского президента расценит действия Анкары как недопустимые.

Дональд Трамп грозится уничтожить экономику Турции
Дональд Трамп продолжает удивлять своими заявлениями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Привычка американского президента Дональда Трампа озвучивать всё, о чём он думает, 7 октября вновь всех удивила. А кого-то наверняка даже испугала. В этот день, воспользовавшись своим микроблогом в Twitter, он пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара совершит что-то недопустимое.

«Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)» — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что Турция, европейские и другие страны должны нести ответственность за захваченных бойцов группировки ИГИЛ (запрещенной в России — Прим.ред.) и членами их семей. По словам Трампа, США сделали для борьбы с террористами гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, и теперь другие богатые страны региона обязаны защищать свою территорию.

Напомним, что 5 октября турецкий президент Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии и начал стягивать войска к границе. США поддерживать Анкару не стали и начали выводить из этой зоны свои войска.

Новый твит президента США вызвал множество комментариев, в основном негативных. Кто-то просит срочно вызвать Трампу врача, кто-то пишет, что Соединенные Штаты вновь станут великой страной, когда он вернется в Нью-Йорк. Обиженные жители Большого яблока возмущаются и говорят, что им Трамп тоже не нужен, и в итоге все сходятся во мнении, что его можно отправить, к примеру, в Шотландию.

«Независимо от того, насколько нестабильным мы считаем Трампа, он продолжает показывать нам, что мы недооценили истинную глубину проблемы. В один прекрасный день он соберется взорвать Торонто или Бостон, и люди скажут, что они не ожидали этого», — пишет в комментариях еще один американский подписчик.

Трамп угрожает Турции
7 октября Трамп разместил в Twitter угрозу в адрес Турции. Фото: скриншот Twitter
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Дональд Трамп грозится уничтожить экономику Турции
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