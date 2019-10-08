Дональд Трамп грозится уничтожить экономику Турции

Привычка американского президента Дональда Трампа озвучивать всё, о чём он думает, 7 октября вновь всех удивила. А кого-то наверняка даже испугала. В этот день, воспользовавшись своим микроблогом в Twitter, он пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара совершит что-то недопустимое.

«Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)» — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что Турция, европейские и другие страны должны нести ответственность за захваченных бойцов группировки ИГИЛ (запрещенной в России — Прим.ред.) и членами их семей. По словам Трампа, США сделали для борьбы с террористами гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, и теперь другие богатые страны региона обязаны защищать свою территорию.

Напомним, что 5 октября турецкий президент Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии и начал стягивать войска к границе. США поддерживать Анкару не стали и начали выводить из этой зоны свои войска.

Новый твит президента США вызвал множество комментариев, в основном негативных. Кто-то просит срочно вызвать Трампу врача, кто-то пишет, что Соединенные Штаты вновь станут великой страной, когда он вернется в Нью-Йорк. Обиженные жители Большого яблока возмущаются и говорят, что им Трамп тоже не нужен, и в итоге все сходятся во мнении, что его можно отправить, к примеру, в Шотландию.

«Независимо от того, насколько нестабильным мы считаем Трампа, он продолжает показывать нам, что мы недооценили истинную глубину проблемы. В один прекрасный день он соберется взорвать Торонто или Бостон, и люди скажут, что они не ожидали этого», — пишет в комментариях еще один американский подписчик.