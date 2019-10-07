39-летняя Боня в Монако подчеркнула фигуру мини-платьем

39-летняя Виктория Боня заявила, что выглядит лучше многих 26-летних девушек благодаря тому, что она тщательно следит за своей внешностью. Так, экс-участница «Дома-2» призналась, что уже давно отказалась от алкоголя, заверив, что употребление спиртных напитков, будь то даже бокал вина за ужином, в будущем обязательно отразиться на лице. Боня не сомневается: заботиться о внешности нужно с юных лет, и тогда в зрелом возрасте — можно будет избежать многих проблем с кожей, предотвратить раннее появление мимических морщин, гусиных лапок в уголках глаз и носогубных складок.

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То же касается и фигуры: правильное питание, умеренные физические нагрузки, плавание — избавят от жировых отложений. При этом не нужно питаться одной «маковой росой», лишая себе удовольствия полакомиться любимым десертом, уверяет Виктория. Но, все должно быть в меру.

На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, сделанный во время ее отдыха в Монако. Виктория подчеркнула фигуру мини-платьем, дополнив образ серебристыми босоножками на шпильке.

«Ну вот, побыла пару дней в Монако и ощущение будто никуда не уезжала отсюда… Я спать, всем прекрасной ночи», — обратилась к подписчикам Боня.

Напомним, что в путешествия модель обычно берет с собой семилетнюю дочку Анджелину Летицию. Наследницу Виктория родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита.