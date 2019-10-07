НОВОСТИ

39-летняя Боня в Монако подчеркнула фигуру мини-платьем

Знаменитость проводит октябрьские каникулы за границей.

39-летняя Боня в Монако подчеркнула фигуру мини-платьем
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Виктория Боня заявила, что выглядит лучше многих 26-летних девушек благодаря тому, что она тщательно следит за своей внешностью. Так, экс-участница «Дома-2» призналась, что уже давно отказалась от алкоголя, заверив, что употребление спиртных напитков, будь то даже бокал вина за ужином, в будущем обязательно отразиться на лице. Боня не сомневается: заботиться о внешности нужно с юных лет, и тогда в зрелом возрасте — можно будет избежать многих проблем с кожей, предотвратить раннее появление мимических морщин, гусиных лапок в уголках глаз и носогубных складок.

То же касается и фигуры: правильное питание, умеренные физические нагрузки, плавание — избавят от жировых отложений. При этом не нужно питаться одной «маковой росой», лишая себе удовольствия полакомиться любимым десертом, уверяет Виктория. Но, все должно быть в меру.

На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, сделанный во время ее отдыха в Монако. Виктория подчеркнула фигуру мини-платьем, дополнив образ серебристыми босоножками на шпильке.

«Ну вот, побыла пару дней в Монако и ощущение будто никуда не уезжала отсюда… Я спать, всем прекрасной ночи», — обратилась к подписчикам Боня.

Напомним, что в путешествия модель обычно берет с собой семилетнюю дочку Анджелину Летицию. Наследницу Виктория родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория БоняЗвездный стильмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
39-летняя Боня в Монако подчеркнула фигуру мини-платьем
Интересно?
Поделись с друзьями: