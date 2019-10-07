Портной Елизаветы II вспомнил, как принц Филипп вогнал ее в краску

Тайны королевского двора держатся под строжайшим сектором. Как правило, на суд общественности редко выносятся подробности взаимоотношений членов семьи.

Исключение сделал дизайнер одежды Ян Томас, который более двадцати лет создавал наряды для королевы. Он рассказал, как однажды супруг Елизаветы II вогнал ее в краску.

Подробности этой истории были озвучены в документальном фильме на Channel 5 «Секреты королевских портных». Самого Томаса в эфире не показали, зато шеф-редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард, тесно знакомая с дизайнером, поделилась воспоминаниями.

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Однажды Ян обрабатывал подол королевского платья. В этот момент мимо проходил герцог Эдинбургский. Он бросил мимолетный взгляд на супругу и отметил удачный наряд.

«Принц бросил на ходу бросил: «Хм, прекрасное платье». И королева стала пунцовой», — пересказывает минувшие события Ингрид.

По ее словам, Ян Томас часто вспоминает данную историю и неизменно подчеркивает, что королева была в восторге от комплимента мужа, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее сообщалось, что жители Великобритании серьезно обеспокоены здоровьем королевы. Врачи настаивают на операции из-за проблем с коленом у монаршей особы, но сама Ее Величество не спешит ложиться под нож хирургов, ссылаясь на нехватку времени, — пишет сайт argumenti.ru.