Самолет с мёртвым пассажиром совершил посадку в Воронеже

В самолете авиакомпании «ЮТэйр», направлявшемся 7 октября из Сочи в Москву, стало плохо одному из пассажиров. Мужчине, которому на вид было около 60 лет, пытались оказывать помощь бортпроводники и другие пассажиры. К сожалению, это не помогло, и к тому моменту, когда пилот, сообщив о случившемся наземным службам, совершил незапланированную посадку в Воронеже, помочь пассажиру уже не представлялось возможным.

Причина смерти этого человека пока не установлена. Кроме него на борту авиалайнера находилось еще 178 человек, всех из после приземления доставили в здание аэровокзала, после чего в самолете некоторое время работали следователи.

В Воронеже Боинг 737-800 сел в 15:34 по московскому времени, через несколько часов пассажиры продолжили путь в Москву. Их самолет должен был приземлиться во Внуково в 20:37.

Напомним, что случаи смерти людей на борту воздушных судов — вещь не такая уж редкая, и причины у этого бывают самые разные. К примеру, в сентябре 2018 года 15-летняя девочка, дочь миллионера Надима Эднан-Лаперуза, умерла в самолете из-за бутерброда, купленного в аэропорту — в составе его хлеба был кунжут и у бедняжки случился приступ аллергии. Отец сделал ей три укола эпинефрина, но они не подействовали.

В августе текущего года трагедия произошла на борту рейса Бишкек — Стамбул турецкой компании Pegasus Airlines. Там скончался 1,5-месячный малыш с пороком сердца, которого родители везли на лечение в Турцию.