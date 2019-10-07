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Двойника Анджелины Джоли арестовали за богохульство

Иранские власти усмотрели в творчестве 22-летней девушки-блогера богохульство.

Двойника Анджелины Джоли арестовали за богохульство
В Иране арестовали двойника Анджелины Джоли за богохульство ФОТО: https://www.instagram.com/sahartabar_officialx/?hl=ru

Свою популярность уроженка Ирана Сахар Табар приобрела два года назад, когда начала размещать в Сети «вирусные ролики». С помощью десятка пластических операций, макияжа и фотошопа девушка смогла добиться значительного сходства одновременно с Анджелиной Джоли. И хоть пользователи часто обрушиваются на иранку с критикой: мол, ничего общего с голливудской красавицей, тем не менее — популярнсть Сахар Табар множится в геометрической прогрессии.

Надо отметить, что девушка похожа не только на экс-супругу Брэда Питта, но и на Эмили — героиню мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».

Недавно популярность сыграла против блогера. Стражи порядка усмотрели в ее постах богохульство. Долго разбираться не стали, а саму виновницу событий проводили в камеру. Несмотря на обвинения, сама Табар свои действия преступлением не считает и называет это способом самовыражения, сообщает сайт Радио «КП».

«Перед тем, как выложить публикацию в Интернете, я специально делаю свое лицо еще более прикольным. А мои поклонники знают, что на самом деле я, конечно, выгляжу иначе», — говорит Сахар Табар.

Однако эти доводы иранский суд, который специализируется на «преступлениях против культуры, а также социальной и моральной коррупции», не убедили. 6 октября был выдан ордер на арест. Девушку обвиняют в «богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении собственности, оскорблении дресс-кода исламской республики и поощрении молодых людей к коррупции», сообщает «Пятый канал».

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Анджелина ДжолиБрэд Питт
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Двойника Анджелины Джоли арестовали за богохульство
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