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Горячие австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность

Вся выручка от продажи календаря с фотографиями пожарных и милых зверушек направляется на помощь детям и природе.

Горячие австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность
Фото: Аustralian Firefighters Calendar

Пожарный — одна из самых героических профессий. Каждый день эти люди готовы рисковать своей жизнью, и каждый день именно на них люди могут положиться, если возникает опасная ситуация. Но многие австралийские пожарные, как выяснилось, помогают нуждающимся не только выполняя свою основную работу. Раз в год эти ребята фотографируются для календаря и все собранные от его продажи деньги направляют на благотворительные цели.

Благодаря участникам проекта помощь получают, к примеру, дети с аутизмом и синдромом Аспергера (как у Греты Тунберг), приюты для бездомных животных, которым постоянно требуются деньги на корма, медикаменты, лечение.

«Мы видим, куда идут пожертвованные средства, мы посещаем организации, которые поддерживает календарь. Это действительно трогает и дает тебе повод гордиться собой», — говорит сексуальный огнеборец, которого цитирует Camden Haven Courier.

Календарь с австралийскими пожарными.
Бренден — появится на страничке одного из календарей. Его месяц — май. Фото: Аustralian Firefighters Calendar

Для календаря на 2020 год авторы проекта решили выбрать очень милую тему — пожарные с животными. Участниками фотосессии наряду с главными героями стали кошки и собаки, лошади, попугайчики, коала, лемуры и даже кенгуру.

Австралийские пожарные. Календарь
Аарон и попугаи. Фото: Australian Firefighters Calendar

Кто же покупает календари с пожарными? Все, кому их накачанные тела кажутся привлекательными. Женщины, а порой и мужчины, заказывают эту красоту, чтобы повесить у себя дома. Цена календаря — 12.31 евро, еще 4.13 стоит доставка. Сделать заказ можно на сайте australianfirefighterscalendar.com.

Австралийские пожарные. Календарь
Кэмерон и утёнок Чарли будут олицетворять собой июнь. Фото: Аustralian Firefighters Calendar

Покупать календари, согласитесь, тоже приятно, когда знаешь, что деньги пойдут на благие цели. За годы существования проекта Аustralian Firefighters Calendar пожарным удалось заработать уже более 2,8 миллионов евро, и останавливаться на достигнутом они не собираются.

Австралийские пожарные. Календарь
Натан и коала Синди. Фото: Australian Firefighters Calendar
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АвстралияживотныекалендарьПожарныефотография
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Горячие австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность
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