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Люк Бессон ответил на обвинения в изнасиловании

Режиссер и продюсер утверждает, что никогда не поднимал руку на женщину. Актриса, снимавшаяся в его фильмах, уверяет общественном в обратном.

Люк Бессон ответил на обвинения в изнасиловании
Люк Бессон. Фото: Patrick Seeger

Еще в начале сентября СМИ сообщили о том, что французского режиссера и продюсера Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании. До этого, в мае, прокуратура отклонила иск Санд Ван Рой. Тогда актриса заявила, что Бессон насиловал ее в течение двух лет под угрозой того, что он удалит сцены с ней из фильмов. Сначала в органах сочли, что у женщины нет достаточного количества доказательств. Однако уже 4 октября, по сообщению адвоката актрисы, расследование было вновь запущено. 

Санд Ван Рой
Санд Ван Рой (справа) на премьере фильма «Такси 5». Фото: Panoramic

Сам же кинорежиссер называет все обвинения ложью. Он заявил, что никогда никого не насиловал. Более того, постановщик утверждает, что ни разу в жизни не угрожал женщинам и не поднимал на них руку. Бессон добавил, что никогда не подмешивал женщинам наркотики. 

Тем не менее, продюсер признал, что у него и Санд Ван Рой был роман. По его словам, отношения длились два года. Он уточнил, однако, что скрывал это от своей жены, о чем сожалеет. 

 

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Люк Бессон ответил на обвинения в изнасиловании
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