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Лопырева и жена Никиты Преснякова не отказывают себе в фастфуде

Девушки позволяют себе полакомиться калорийной едой на отдыхе.

Лопырева и жена Никиты Преснякова не отказывают себе в фастфуде
Анна Краснова и Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova, Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева и 22-летняя Алена Краснова предпочитают не ограничивать себя в еде на отдыхе. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова вслед за Анной Хилькевич улетела в Дубай. На личной страничке в Instagram знаменитость показала, что она заказала себе на завтрак: Вика выбрала яичницу, овощи с гриля, рулетики с начинкой, а в качестве легкой закуски модель попросила принести ей картофель-фри.

Виктория позавтракала яичницей, заказав к легкой закуске картофель фри (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Лопырева, как и Ирина Шейк не видит смысла питаться одной «маковой росой». Благодаря активному образу жизни — частым перелетам и командировкам — новоиспеченной мамочке удается поддерживать фигуру в тонусе, отказавшись от изнурительных диет.

Невестка Аллы Пугачевой лакомиться фастфудом в ресторане (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

Полакомиться фастфудом позволяет себе и невестка Аллы Борисовны. Так, за ужином в ресторане к основному блюду возлюбленная Никиты Преснякова заказала картофель фри с соусом. Алена не скрывает: она вполне довольна своей фигурой и не собирается отказывать себе в любимых блюдах ради мнимых идеалов красоты.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваВиктория ЛопыреваЗвездный стильКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
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Лопырева и жена Никиты Преснякова не отказывают себе в фастфуде
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