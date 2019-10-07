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Российский блогер серьезно пострадал в результате нападения медузы

ЧП случилось с молодым человеком на заграничном курорте.

Российский блогер серьезно пострадал в результате нападения медузы
Subo пережил нападение медузы. Фото: личный архив героя публикации.

Популярный российский блогер Subo, он же Субхан Мамедов, пострадал во время отдыха на Бали. Плавая в океане, молодой человек подвергся нападению медузы. Животное оставило на левом плече парня огромный ожог. С криками пострадавший выбрался на берег, где друзья вызвали ему медиков.

Позже один из приятелей блогера выложил в его «сториз» видео, как сам Субо лежит в номере гостиницы в полусознательном состоянии. На руке Интернет-звезды видно жуткие красные следы от атаки медузы.

«Уже приезжали врачи, но перематывать не стали. Сказали, нужно подождать денька три. Потому что это всё гноиться может начать, и надо такое фиксировать», — рассказывает оператор за кадром.

Subo
Травмированный Subo практически находится без сознания. Фото: instagram.com/subo_m/

Добавим, что Subo еще и певец. В Сети гуляют его песни «Под гипнозом» и «Вплотную». Ранее он рассказал сайту Teleprogramma.pro о том, как добился успеха.

А вас когда-нибудь жалила медуза?

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Российский блогер серьезно пострадал в результате нападения медузы
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