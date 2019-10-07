Названо имя мужчины, изнасиловавшего пятнадцатилетнюю Деми Мур

Деми Мур стала одной из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса в сентября 2019 года. Актриса представила свои мемуары Inside Out, на страницах было опубликовано столько всего сенсационного и неизвестного, что критики и поклонники Мур до сих пор продолжают обсуждать открывшиеся факты.

Мур потеряла ребенка, призналась, как тяжело переживала разрыв с Эштоном Кутчером, страдала от наркотиков и даже стала жертвой изнасилования. Последний факт она скрывала долгие годы и, рассказав о преступлении, предпочла оставить имя насильника в тайне.

Все случилось, когда Мур было всего 15 лет. Насильник был хорошо ей знаком – мать будущей актрисы считала его своим другом, и мужчина был вхож в их дом. В какой-то момент он позволил себе больше и надругался над школьницей. За молчание заплатил подростку 500 долларов, сообщает телеканал «360».



Британское издание The Sun совместно с Radar.Online провели собственное расследование и выяснили личность преступника. Им оказался бизнесмен и владелец популярного клуба для знаменитостей Василь Дюма. Его заведение La Cage Aux Folles пользовалось популярностью у звезд, среди гостей видели Элтона Джона, Мишель Пфайфер, Сильвестра Сталлоне и многих других.

С Вирджинией Кинг бизнесмен познакомился в 1970 году и сразу положил глаз на ее дочь. Однажды он подкараулил школьницу и изнасиловал ее. Много лет после случившегося Деми считала себя виновной в этой истории.

Насильник старательно подливал масла в огонь. Спустя неделю после печальных событий он заявил девушке, что ее мать в курсе и даже потребовала денег за интим с дочерью.

«Каково это, знать, что твоя мать продала тебя за 500 долларов?» — делится своей болью актриса.

В мемуарах много рассуждений о случившемся, но она до сих пор не верит, что ее мать знала о страшном преступлении.

Василь Дюма умер в 1997 года, Вирджиния Кинг пережила его всего на год, пишет сайт argumenti.ru.