«Со мной остались единицы»: Мамаев заговорил о новых ценностях

Спортсмен признался, что он не представляет свою жизнь без футбола.

31-летний полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов». По словам спортсмена, он испытал невероятные эмоции, когда впервые после долгого перерыва вышел на стадион для тренировки. В интервью Алане Мамаевой для ее YouTube-проекта «Пластика» футболист признался, что он хочет наладить свою жизнь, привыкнуть к новым ребятам из клуба, настроиться на сезон.

«Я хочу приносить пользу клубу… Сейчас важно провести как можно больше тренировок без пауз и срывов. С психологической точки зрения я не ощущая какого-то напряжения. Но ценность всего стала выше и теперь на многие вещи смотрю по-другому. Так, поменялось отношение к семье, близким друзьям. Ведь со мной остались единицы. И я это говорю не в упрек остальным… Самое важно — это здоровье родных… Но, пойми, футбол — это моя жизнь… Не могу расставлять приоритету — семья или спорт. Тут нет вторых мест. Перед арестом я находился в наилучшей форме. Так вот сейчас я хочу превзойти свой прежний уровень», — добавил Павел.

Мамаев подметил, что согласился на контракт с «Ростовом» потому-что почувствовал, что руководство и тренерский штаб заинтересованы в нем, как в игроке — и это, по словам футболиста, было безумно приятно. Павел не скрывает: уже после первой встречи он серьезно задумался об этом предложении — стать новым игроком «Ростова» — попасть в команду к амбициозным ребятам.