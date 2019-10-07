Колокольчик, цветок и облучатель: в Сети показали кабинет Путина в формате 360°

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Видимо, специально под этот праздник, проект «Гигарама» создал визуализацию кабинета главы государства в формате 360°.

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Культовый интерьер можно рассмотреть в мельчайших подробностях. Приблизив изображение при помощи мыши, вы увидите карандаши, на каждом из которых написано «Кремль». А также одноразовые ручки с черными чернилами. Перед началом каждого совещания их обновляют.

Рядом со столом стоят легендарные коммутаторы для прямой связи с министрами страны. Очень милый элемент интерьера – столик с подарками, которые президент иногда оставляет в своем кабинете. В числе избранных – колокольчик от Общественной палаты и глиняная статуэтка от Регины Парпиевой. У окна справа располагается бактерицидный облучатель, чтобы президент России не смог подхватить инфекцию. И еще много чего интересного. На досуге гражданам России будет, чем заняться.

Напомним, свой день рождения президент отметил в Республике Тыва, покоряя горные вершины. Глава государства в компании с Шойгу наслаждался чистым сибирским воздухом, собирал грибы и кедровые шишки. Часть пути первые лица России преодолели на вездеходах.