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«До мурашек»: Мамаев вспомнил об эмоциях после первой тренировки в «Ростове»

Футболист согласился принять участие в съемках YouTube-проекта «Пластика» Аланы Мамаевой.

«До мурашек»: Мамаев вспомнил об эмоциях после первой тренировки в «Ростове»
Павел Мамаев дал интервью для программы своей жены Аланы Мамаевой (Фото: кадр из YouTube-проекта "Пластика")

Ранее стало известно о том, что ФК «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Спортсмен согласился принять участие в YouTube-проекте «Пластика», дав интервью своей возлюбленной Алане Мамаевой. По словам футболиста, сейчас после знакомства с тренерским штабом и ребятами из команды ему важно наладить быт на новом месте. Павел намерен снять жилье, обустроить семейное гнездышко, а уже потом заняться развитием дальнейшей спортивной карьеры.

«Моя первая тренировка в «Ростове» уже состоялась… Знаешь, все было очень эмоционально… Невероятно устал, но это чувство: наконец-то я приступил к тренировкам… Конечно, не ожидал такого теплого приема — ни от болельщиков, ни от руководства клуба. Мне все нравится… До мурашек, когда вышел на стадион», — отметил Павел.

Павел Мамаев благодарен супруге за поддержку (Фото: кадр из YouTube-проекта «Пластика»)

По словам Мамаева, он был приятно удивлен царившей в команде семейной атмосферой, человечностью и пониманием. Спортсмен уже прошел полное медобследование, узнав, что у него нет никаких проблем со здоровьем — суставами, связками и зрением.

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«До мурашек»: Мамаев вспомнил об эмоциях после первой тренировки в «Ростове»
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