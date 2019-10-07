«До мурашек»: Мамаев вспомнил об эмоциях после первой тренировки в «Ростове»

Ранее стало известно о том, что ФК «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Спортсмен согласился принять участие в YouTube-проекте «Пластика», дав интервью своей возлюбленной Алане Мамаевой. По словам футболиста, сейчас после знакомства с тренерским штабом и ребятами из команды ему важно наладить быт на новом месте. Павел намерен снять жилье, обустроить семейное гнездышко, а уже потом заняться развитием дальнейшей спортивной карьеры.

«Моя первая тренировка в «Ростове» уже состоялась… Знаешь, все было очень эмоционально… Невероятно устал, но это чувство: наконец-то я приступил к тренировкам… Конечно, не ожидал такого теплого приема — ни от болельщиков, ни от руководства клуба. Мне все нравится… До мурашек, когда вышел на стадион», — отметил Павел.

По словам Мамаева, он был приятно удивлен царившей в команде семейной атмосферой, человечностью и пониманием. Спортсмен уже прошел полное медобследование, узнав, что у него нет никаких проблем со здоровьем — суставами, связками и зрением.