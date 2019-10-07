Звезды посетили премьеру «Комедии о том, как БАНК ГРАБИЛИ»

5 октября звезды российского шоу-бизнеса побывали на премьере яркой постановки в театре Московского дворца молодёжи — российской версии лондонского полумюзикла «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Стоит отметить, что такой же спектакль должен быть поставлен на Бродвее, но в Москве его успели представить раньше. Спектакль погружает зрителей в атмосферу города Миннеаполиса пятидесятых годов. Преступники охотятся за драгоценным камнем, оставленным в местном банке, но с музыкой, танцами и шутками — всё в духе отменной криминальной комедии. Роли исполнили Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин и другие известные театральные актеры.

Среди зрителей были замечены Лариса Долина, Ольга Бузова, Юлия Барановская, Андрей Макаревич, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Александр Олешко, Лера Кудрявцева, Юлий Гусман, Екатерина Волкова, Аркадий Укупник и другие звезды.

«Это же настоящий Голливуд на сцене театра! Я получила невероятное удовольствие. Мне кажется, что мой смех слышал весь зал! Пыталась смеяться тише, но это невозможно», — прокомментировала постановку Ольга Бузова. «Герои много чего нелепого отчебучили, но они грабят весело и с музыкой! Если вам хочется ни о чем не думать, а просто похохотать, то это лучшее средство!» — отметила телеведущая Юлия Барановская.

Добавим, что искрометная московская постановка является детищем продюсера Дмитрия Богачева, а также театральных компаний «Бродвей Москва» и «Фэнси Шоу».