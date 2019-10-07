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Сергея Зверева поставили на учет в столичной полиции

Ранее звездный стилист выходил на одиночный пикет в защиту озера Байкал.

Сергея Зверева поставили на учет в столичной полиции
Сергей Зверев поставлен на учет. Фото: globallookpress.com

Скандальный стилист Сергей Зверев в очередной раз пострадал за свою активную общественную позицию. Напомним, эпатажный мужчина уже больше года использует свою популярность, чтобы привлечь внимание властей и общественности к экологическим проблемам озера Байкал и его родного края. В рамках своей борьбы шоумен даже выходил на пикет в центре Москвы, за что его потом вызывали в полицию.

И эта история не закончилась. Недавно от стражей порядка стилисту пришло новое извещение — его поставили на профилактический учет, как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политического мероприятия. Из ОВД звезде прислали соответствующее предостережение, от несанкционированных пикетов Звереву лучше воздержаться.

Сергей опубликовал письмо из полиции в Instagram и в этом же посте поздравил президента страны с днем рождения. Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.

Как вы считаете, Звереву стоит продолжать свою борьбу или лучше пусть занимается прическами?

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#спасибайкалБайкалМоскваполицияСергей Зверев
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Сергея Зверева поставили на учет в столичной полиции
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