42-летней Инне Маликовой назначили курс из десяти капельниц

На личной страничке в Instagram 42-летняя Инна Маликова обратилась к верным почитателям, разместив новый пост. По словам артистки, она не раз напоминала подписчикам: не стоит откладывать на завтра решение вопросов, связанных со здоровьем и плохим самочувствием. Особенно в осенний период — уныние, хандра и хроническая усталость на фоне авитаминоза, по мнению певицы, в первую очередь бьет по иммунитету.

Сама Инна, несмотря на занятость, плотный гастрольный график и «вечную нехватку времени» уделяет внимание тому, как ее организм переносит смену времен года и эмоциональные нагрузки. По словам исполнительницы, сейчас она проходит курс из десяти капельниц. Перед этим Маликова специально сдала анализ крови и проконсультировалась с лечащим врачом.

«Он выявляет те компоненты, которых не хватает именно вам… Специальные капельницы помогают поддерживать оптимальный уровень витамином, микро и макро элементов, омега 3, 6 и 9, аминокислот», — добавила певица.

Кроме того, поддерживать себя в тонусе артистке помогают ежедневные занятия в тренажерном зале и умеренные физические нагрузки.