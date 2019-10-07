Руководство «Дикси» отстранило от работы сотрудников, избивших покупателей

Сотрудников одного из магазинов сети «Дикси» в Москве отстранили от работы после нешуточного конфликта, который разгорелся между ними и покупателями вечером 6 октября 2019 года. Видео ссоры, причиной которой стало подозрение на кражу товара, было опубликовано одним из очевидцев на видеохостинге YouTube, и многие из тех, кто его смотрел, посчитали жестокость продавцов неоправданной.

Судя по видеоролику, сотрудники супермаркета поймали молодого человека, когда тот пытался пронести мимо кассы несколько пачек масла, спрятанных в куртке. Пока туда ехала полиция, люди из «Дикси» пытались довольно грубо пристыдить парня и заставляли выдать еще какие-то продукты, которые могли быть спрятаны в его карманах и рукавах.

Молодой человек пояснял, что ворует он потому, что не может найти работу из-за судимости. Стоять на месте спокойно он не желал и пытался выбежать из супермаркета, прорвав живую цепь продавцов, кассиров и разнорабочих. В итоге его схватили и поволокли в какое-то подсобное помещение, где ему предстояло дожидаться приезда стражей порядка.

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Когда главного героя увели, оператор двинулся к выходу — там одна из сотрудница магазина избивала девушку, которая, по ее мнению, была пособницей предполагаемого воришки. Крепкая и сильная с виду женщина в фирменном жилете с логотипом «Дикси» била девушку по лицу, пинала ногами, оскорбляла, толкала и за волосы тащила в ту же подсобку. Девушка при этом кричала, что ничего не брала, но ей не верили.

«Парень подставил свою подругу (если это действительно его подруга), ей больше всего досталось. Сети отказались о охранников, надеюсь, продавщицам хоть премии платят за такое «совмещение», — пишет один из комментаторов под видео.

Как рассказала журналистам в понедельник, 7 октября, представитель пресс-службы ГК «Дикси» Юлия Чернышова, сотрудники, принимавшие участие в избиении покупателей, отстранены от работы, в отношении них будут приняты меры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.