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Звезду сериала «Кухня» ограбили в Москве

Актер лишился смартфона во время выступления на сцене.

Звезду сериала «Кухня» ограбили в Москве
Максим Заусалин на сцене. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Актера Максима Заусалина зрители знают прежде всего по ролям в сериалах «Кухня», «Карпов» и «Участковый». Помимо этого артист активно выступает и на сцене. Так, он играет в мюзикле «Вий». Именно во время выступления у Максима и украли мобильный телефон.

Смартфон пропал из гримерки концертного зала «Москвич», где проходило представление. Максим сообщил о пропаже в полицию. Как выяснил актер, у него обнаружился товарищ по несчастью: незадолго до этого еще один мужчина пожаловался на кражу сразу двух смартфонов в том же концертном зале. 

Новых данных о пропаже пока нет. Как сообщает «Рен-ТВ», полицейские проводят расследование. 

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Тэги:

"Вий"«Кухня»актеркражаМаксим Заусалинмобильный телефонмюзикл
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Звезду сериала «Кухня» ограбили в Москве
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