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В России начали выписывать штрафы за курение на балконе

Первым оштрафованным стал человек, по вине которого в многоквартирном доме случился пожар.

В России начали выписывать штрафы за курение на балконе
За опасное курение на балконах начали штрафовать. Фото: Instagram / @okna_rubcovska

Новые правила по обеспечению противопожарной безопасности, которые начали действовать в нашей стране с 1 октября 2019 года, россияне уже нарушают и получают за это соответствующее наказание.

Как сообщило 7 октября агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю, житель города Изобильный проявил неосторожность во время курения на балконе, в результате чего в многоквартирном доме начался пожар.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, пожар удалось потушить. Виновник случившегося уйти от наказания не смог – ему был выписан штраф в размере 4000 рублей. Этот случай стал одним их первых, подтвердивших, что новые правила действительно работают, отмечают в ведомстве.

Напомним, новые правила противопожарной безопасности, принятые правительством в сентябре текущего года, запретили россиянам использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Не все были довольны нововведениями, к примеру, музыкант Сергей Шнуров даже посвятил этой истории стихотворение.

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законкурениепожарСтавропольский крайШтрафы за курение
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В России начали выписывать штрафы за курение на балконе
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