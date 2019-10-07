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Татьяна Котова пообещала прийти на встречу с поклонниками топлес

Если те принесут ей победу в рейтинге «100 самых сексуальных женщин России».

Татьяна Котова пообещала прийти на встречу с поклонниками топлес
Татьяна Котова решилась на смелый шаг ради победы. Фото: globallookpress.com

Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова напомнила своим поклонникам, что сейчас идет голосование в проекте «100 самых сексуальных женщин страны» по версии журнала «MAXIM», и призвала поддержать ее в этой гонке.

«Я уже в десятке, но вы же тоже не согласны? Нам ведь нужно первое место, — написала певица в Instagram. — А если будет первое место, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан-встречу».

Под этим призывом красавица-блондинка опубликовала снимок, на котором она запечатлена топлес, прикрывая голую грудь веткой дерева. Поклонники оценили заманчивую идею, правда, некоторые предположили, что на обещанную встречу певица явится, прикрываясь оторванной веткой дерева. В этом случае подписчицы убедительно попросили Татьяну не калечить растение.

Добавим, что Котова нередко делится в социальных сетях пикантными фотографиями и не испытывает по этому поводу никакого стеснения. До участия в «ВИА Гре» она завоевала титул «Мисс Россия», а вот стать самой сексуальной, по версии журнала «MAXIM», ей еще не приходилось.

Как вы думаете, исполнит певица обещанное в случае победы?

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«ВИА Гра»голосованиежурнал Maximрейтингсамая сексуальная женщинаТатьяна Котоватоплесфото топлес
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Татьяна Котова пообещала прийти на встречу с поклонниками топлес
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