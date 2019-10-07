НОВОСТИ

Новый «холостяк» поделился мечтами о будущей возлюбленной

Герой телешоу Антон Криворотов ожидает доверительных и честных отношений.

Новый «холостяк» поделился мечтами о будущей возлюбленной
Антон Криворотов. Фото https://www.instagram.com/dr.krivorotov/

ТНТ запустил новый сезон «Холостяка». 25 девушек будут бороться за сердце известного московского стоматолога Антона Криворотова. Как сообщает пресс-центр телеканала, главный герой рейтингового шоу отличается потрясающим чувством юмора и харизмой. Он успешный потомственный стоматолог с блестящим образованием.

Антон рассказал, что вполне созрел для семьи и детей, однако главное для него – это любовь. На отношения между мужчиной и женщиной он смотрит, как на партнерские. Для него крайне важно, чтобы люди в паре доверяли друг другу и уважали.

Герой телепроекта вырос в образцовой семье со своими традициями, поэтому ячейка общества для него – не пустой звук.

«Семья — это звено в цепи поколений, поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека», — рассказал Антон Криворотов.

Представители ТНТ обещают, что новый сезон будет самым необычным в истории «Холостяка».

Что мы знаем о новом «Холостяке»?

Антон Криворотов получил престижное медицинское образование в России и Америке. Занимается частной практикой в столице и обучает тонкостям профессии по всему миру. Его прадед Александр Евдокимов был выдающейся личностью, именно он является основателем научной школы стоматологии СССР. На его учебниках выросло не одно поколение врачей.

Антон умен, интересен, богат и порядочен. Кроме того, является ярым борцом за экологию, выступая за минимизацию изделий из пластика.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Холостяк»«Холостяк» новый сезонпроект «Холостяк»ХолостякХолостяк на ТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый «холостяк» поделился мечтами о будущей возлюбленной
Интересно?
Поделись с друзьями: