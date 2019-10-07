Новый «холостяк» поделился мечтами о будущей возлюбленной

ТНТ запустил новый сезон «Холостяка». 25 девушек будут бороться за сердце известного московского стоматолога Антона Криворотова. Как сообщает пресс-центр телеканала, главный герой рейтингового шоу отличается потрясающим чувством юмора и харизмой. Он успешный потомственный стоматолог с блестящим образованием.

Антон рассказал, что вполне созрел для семьи и детей, однако главное для него – это любовь. На отношения между мужчиной и женщиной он смотрит, как на партнерские. Для него крайне важно, чтобы люди в паре доверяли друг другу и уважали.

Герой телепроекта вырос в образцовой семье со своими традициями, поэтому ячейка общества для него – не пустой звук.

«Семья — это звено в цепи поколений, поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека», — рассказал Антон Криворотов.

Представители ТНТ обещают, что новый сезон будет самым необычным в истории «Холостяка».

Что мы знаем о новом «Холостяке»?

Антон Криворотов получил престижное медицинское образование в России и Америке. Занимается частной практикой в столице и обучает тонкостям профессии по всему миру. Его прадед Александр Евдокимов был выдающейся личностью, именно он является основателем научной школы стоматологии СССР. На его учебниках выросло не одно поколение врачей.

Антон умен, интересен, богат и порядочен. Кроме того, является ярым борцом за экологию, выступая за минимизацию изделий из пластика.