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Променял на косметолога: стало известно, с кем муж Лолиты изменял ей

По некоторым данным, фитнес-тренер крутит роман со своей состоятельной землячкой.

Променял на косметолога: стало известно, с кем муж Лолиты изменял ей
Лолита и Дмитрий Иванов. фото: globallookpress.com

Лолита Милявская в 2010 году вышла замуж в пятый раз. После четырех разводов певица была счастлива в браке. Молодой фитнес-тренер Дмитрий Иванов окружил возлюбленную вниманием и даже помогал ей худеть. Однако этим летом певица неожиданно заявила, что рассталась с супругом. Она намекнула, что они перестали понимать друг друга. Лишь позже артистка призналась, что Иванов сам от нее ушел. Она не стала исключать, что в их разрыве виновата другая женщина.

Лишь спустя несколько месяцев после заявления Лолиты журналисты выяснили, с кем ей изменял муж. Оказалось, что на свадьбе друзей в Литве 44-летний Иванов отдыхал в компании и эффектной брюнетки. Инсайдеры заверили, что она является его возлюбленной. Ей оказалась Ольга Кулиева — землячка Дмитрия из Белоруссии, она работает косметологом и имеет свою инъекционную клинику в Москве. По словам друзей Иванова, у него завязались отношения с этой женщиной, когда он еще состоял в браке с Милявской.

К слову, Ольга не молода. У нее даже есть 14-летняя дочь от прошлых отношений. Также, по некоторым данным, теперь именно она поддерживает финансово Дмитрия, уверяет портал Super. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с бывшим возлюбленным Лолиты, чтобы узнать, действительно ли у него новый роман.

«Не знаю, откуда у вас такие сведения на самом деле», — заявил он. Услышав, что в Сети есть снимки, где он запечатлен с брюнеткой, добавил: «Не хочу свою личную жизнь комментировать. У меня все прекрасно».

Агент Лолиты по имени Алексей отказался давать комментарии. «Это совсем не интересно», — только и сказал представитель звезды. Напомним, что ранее артистка не исключала, что может помириться с супругом. Но похоже, что теперь развод неминуем. 55-летняя певица не так давно заверила, что ей и вовсе не нужен муж.

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Тэги:

Дмитрий ИвановЗвездные разводызвездные романыЛолита Милявская
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Променял на косметолога: стало известно, с кем муж Лолиты изменял ей
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