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Губерниев завершил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем

По словам комментатора, у него сильно скакал в организме билирубин – желчный пигмент.

Губерниев завершил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем
Губерниев не стал спортсменом/globallookpress.com

Комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он рассказал, что хотел стать известным спортсменом. Он профессионально занимался греблей.

Дмитрий Губерниев. Фото
Губерниеву не удалось стать спортсменом/globallookpress.com

«У меня была четкая цель. В 21 год я хотел в американской Атланте в 1996 году стать олимпийским чемпионом. Я срывал в спину, упорно тренировался. В институте физкультуры во время бега однажды отстал от ребят. Поужинал, лег спать. Проснулся, и мне показалось, что я как будто куда-то валюсь. Я никак не мог понять, что со мной происходит. У меня скакнул билирубин — желчный пигмент. Это были последствия желтухи. Год нельзя тренироваться, сказали мне врачи», — заявил Дмитрий Губерниев.

Спустя год Губерниев пошел на тренировку. И тут он понял, что за год растерял весь навык.

«Ну, не я это. Спать хотелось, а не тренироваться, сил почему-то никаких не было. Прошел серьезное обследование. Оказалось, что по-прежнему скачет билирубин. Последствия желтухи никуда не ушли. Жизнь для меня остановилась. Я думал, что делать. Мама сказала: «Иди и учись», — заявил Дмитрий Губерниев, который в итоге послушался совета родительницы.

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Борис КорчевниковДмитрий ГуберниевПрограмма "Судьба человека"
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Губерниев завершил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем
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