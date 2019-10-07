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Назван город с самой маленькой зарплатой в стране

А лидером рейтинга оказалась, конечно же, Москва.

Назван город с самой маленькой зарплатой в стране
Названы города России с самыми большими зарплатами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Москвы и Южно-Сахалинска на среднестатистическую для этих городов зарплату могут приобрести гораздо больше товаров и услуг, чем жители других городов. Об этом говорит проведенное недавно исследование, результатом которого стал рейтинг, выстроенный по соотношению зарплат и количеству стандартных потребительских наборов товаров и услуг, «умещающихся» в эту зарплату.

Как сообщает РИА Новости, по заказу которого это исследование проводилось, в Москве на среднюю зарплату в 96 900 рублей можно купить 3,83 стандартного потребительского набора. Вторым идет Южно-Сахалинск со средней зарплатой 90 600 рублей, на которую можно взять 3,81 набора.

Следующие строчки в рейтинге занимают северные города Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и Магадан со средними зарплатами от 71 600 до 88 000 рублей. Седьмым с зарплатой 63 800 рублей и количеством потребительских наборов 2,89 идет Санкт-Петербург.

Также из этого исследования мы узнали, что в Екатеринбурге (26 место) средняя заработная плата составляет 46 200 рублей, в Казани (27 место) – 39 500 рублей, в Краснодаре (36 место) – 41 600 рублей, в Сочи (65 место) – 37 600 рублей.

Самое «грустное» соотношение зарплат и стандартного потребительского набора зафиксировано в городе Шахты в Ростовской области – там на зарплату 26 600 рублей люди могут приобрести 1,36 необходимого для нормальной жизни набора.

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Назван город с самой маленькой зарплатой в стране
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