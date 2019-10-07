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Вдова Этуша настояла на совместной фотографии на памятнике актера

Монумент украшает парный снимок супругов.

Вдова Этуша настояла на совместной фотографии на памятнике актера
Вдова Этуша не может найти душевного спокойствия/globallookpress.com

Вдова народного артиста России Владимира Этуша, который скончался в марте нынешнего года, Елена разместила на его памятнике их совместную фотографию. Многие друзья актера не понимают, зачем она так сделала. Как известно, живых людей на памятниках рядом с покойниками размещать не принято. Это дурной знак.

Владимир Этуш. Фото
Этуш ушел из жизни в марте 2019 года/globallookpress.com

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Елена Этуш высказалась по этому поводу. «Через год я вам расскажу, потому что траур. Есть такое понятие траур, поэтому пока ничего говорить не буду», — заявила женщина.

Отметим, что Елена Этуш, которой сейчас 54 года и которая на 42 года была моложе своего супруга, прожила вместе с народным артистом 18 лет. Детей у пары не было.

Ее друзья поговаривают, что актриса так и не нашла душевного спокойствия. Она не может заполнить пустоту, которая возникла после смерти звезды. На снимках, которые Елена постоянно размещает в соцсетях, она признается супругу в любви.

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Владимир ЭтушЕлена ЭтушПрограмма "Ты не поверишь!"
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Вдова Этуша настояла на совместной фотографии на памятнике актера
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