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«Спартак» проиграл «Краснодару» на глазах у главы МИД РФ

После ухода Олега Кононова москвичи продолжают огорчать своих фанатов.

«Спартак» проиграл «Краснодару» на глазах у главы МИД РФ
"Краснодар" одержал домашнюю победу над "Спартаком" - 2-1. Фото: Instagram / @fckrasnodar

Вину за неудачный для московского «Спартака» старт сезона в РПЛ все это время возлагали на главного тренера Олега Кононова. Между тем, Кононов уже ушел, а красно-белые, будто по инерции, продолжают проигрывать. 6 октября они уступили в гостях футбольному клубу «Краснодар», у которого есть своя собственная традиция и куда более сильная традиция — не огорчать болельщиков, играя на своем поле.

Первый гол уже на 3-й минуте забил шведский форвард горожан Маркус Берг, удачно подхвативший мяч после навеса Сулейманова. На 20-й минуте красно-белые сплоховали в обороне и позволили Сергею Петрову увеличить счет.

«Спартаку», обязанности главного тренера которого в этот день исполнял Сергей Кузнецов, под занавес первого тайма удалось сократить разрыв, но этот гол Ларссона оказался последним в матче. 2:1, и самый титулованный российский клуб вновь не порадовал своих фанатов, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, который смотрел игру в VIP-ложе вместе со своим тезкой, владельцем ФК «Краснодар» Галицким.

После 12-го тура РПЛ «быки» находятся на третьей строчке турнирной таблицы. В следующем матче их соперником станет далеко не блистающее в этом сезоне «Динамо». «Спартак» же встретится с «Рубином» и, по мнению многих болельщиков, может продолжить безвыигрышную серию.

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Тэги:

«Спартак»краснодарСергей ГалицкийСергей ЛавровспортФК "Краснодар"футбол
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«Спартак» проиграл «Краснодару» на глазах у главы МИД РФ
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