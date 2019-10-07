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Disney подарит зрителям еще одну «цветную» Русалочку

В 2019 году на канале ABC выйдет постановка с весьма толерантным набором актером.

Disney подарит зрителям еще одну «цветную» Русалочку
Аулии Кравальо сыграет Русалочку в новой постановке. Фото: Billy Bennight/ZUMAPRESS.com

Студия Disney опубликовала в социальной сети ролик с актерами новой экранизации «Русалочки». Первым делом может показаться, что это тизер того самого фильма, где на главную роль пригласили темнокожую певицу. Однако это не так.

Напомним, этим летом стало известно, что после «Красавицы и Чудовища», «Книги джунглей», «Дамбо», «Аладдина» и «Короля Льва» американские виртуозы подарят зрелищную киноадаптацию еще одному своему легендарному мультфильму — про морскую красавицу Ариэль. Вот только ряд будущих зрителей удивил чрезвычайно толерантный кастинг актеров: на главную роль выбрали 19-летнюю протеже Бейонсе, RnB-исполнительницу Халли Бейли. Однако выход этой картины запланирован аж на 2021 год, а то, что Disney показали сейчас, — это лайф-экшн, который покажут на канале ABC уже 5 ноября. У него другой состав актеров, нежели у обсуждаемой зрителями «Русалочки», однако он не менее толерантен.

Главную роль исполнила американская певица Аулии Кравальо, у которой есть гавайские и пуэрто-риканские корни. Она известна тем, что подарила свой голос «диснеевской принцессе» Моане из одноименного мультфильма. Злодейку, морскую ведьму Урсулу, сыграет темнокожая певица, обладательница «Грэмми» Куин Латифа.

Да, это не «та самая чернокожая «Русалочка», но вполне можно сказать, что это репетиция перед ней.

А вы представляете Русалочку темнокожей?

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Тэги:

DisneyкастингНовая "Русалочка"принцессы DisneyРусалочкатолерантность
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Disney подарит зрителям еще одну «цветную» Русалочку
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