Даша Клюкина на свадьбе узнала пол будущего первенца

Недавно сыгравшие свадьбу Дарья Клюкина и Владимир Чопов узнали пол будущего ребенка. Вечером после торжественной части гости собрались за праздничными столами, чтобы выпить за счастье молодых. По традиции ведущие подготовили для присутствующих на событии 50 человек веселые конкурсы. Одним из них и стало определение пола ребенка пары. Как именно новобрачные получили информацию о первенце, Клюкина не сообщила. В Stories же она отметила, что подруга и конкурентка по «Холостяку» Дуся Бубель предсказала мальчика.

«Первым будет мальчик, судя по итогам конкурса от Дуси», — проинформировала она подписчиков.

На опубликованных кадрах видно, как Дуся заявляет гостям, что не будет пересчитывать брошенные в специальную урну бумажки, и просто кое-что покажет. Уже в следующую секунду Бубель достает из сосуда «кольцо графа». Что именно оно означает, Дуся не пояснила.

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Напомним, Дарья Клюкина и Владимир Чопов пригласили на свадебное торжество около 50 человек. Пара расписалась в середине сентября. Торжество же молодожены решили сыграть позже – на острове Комо в особняке XVI века. Несмотря на общий запрет трансляции события, трогательными моментами в Instagram по личному разрешению Клюкиной хвасталась продюсер Яна Рудковская.