Фриске не позволяла себе плакать перед смертью

Об этом стало ясно из книги о певице, которая скоро увидит свет.

Телеведущий Дмитрий Шепелев с трудом смог записать видеообращение, в котором впервые рассказывал о болезни своей гражданской супруги Жанны Фриске. Певица умерла от рака в 2015 году. В скором времени выйдет книга от первого лица, где исполнительница делилась своими переживаниями. Автором стал ее друг сценарист Геннадий Куркин.

Жанна Фриске говорила, что когда Шепелев снимал видео, то несколько раз останавливал запись. Его душили слезы. Он начинал сначала, но не мог собраться с мыслями. Он останавливался и, как она отмечала, вдруг в какой-то момент начал плакать навзрыд, как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу.

Фриске в те моменты отмечала, что тоже мечтала зареветь, но не могла. «Тот, кто не умирал, не поймет — это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся», — говорила звезда.

Также певица отмечала, что в России ей говорили сразу, что спасти ее невозможно. При этом в Нью-Йорке ей предложили экспериментальное лечение. В будущем стало ясно, что оно было способно помочь только на время, сообщает «СтарХит».