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Фриске не позволяла себе плакать перед смертью

Об этом стало ясно из книги о певице, которая скоро увидит свет.

Фриске не позволяла себе плакать перед смертью
Шепелев ревел навзрыд, когда записывал видеообращение о болезни Фриске/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев с трудом смог записать видеообращение, в котором впервые рассказывал о болезни своей гражданской супруги Жанны Фриске. Певица умерла от рака в 2015 году. В скором времени выйдет книга от первого лица, где исполнительница делилась своими переживаниями. Автором стал ее друг сценарист Геннадий Куркин.

Дмитрий Шепелев. Фото
Шепелев не мог смириться с болезнью Фриске/globallookpress.com

Жанна Фриске говорила, что когда Шепелев снимал видео, то несколько раз останавливал запись. Его душили слезы. Он начинал сначала, но не мог собраться с мыслями. Он останавливался и, как она отмечала, вдруг в какой-то момент начал плакать навзрыд, как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу.

Фриске в те моменты отмечала, что тоже мечтала зареветь, но не могла. «Тот, кто не умирал, не поймет — это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся», — говорила звезда.

Также певица отмечала, что в России ей говорили сразу, что спасти ее невозможно. При этом в Нью-Йорке ей предложили экспериментальное лечение. В будущем стало ясно, что оно было способно помочь только на время, сообщает «СтарХит».

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АмерикаГеннадий КуркинДмитрий ШепелевЖанна Фриске
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Фриске не позволяла себе плакать перед смертью
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