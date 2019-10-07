Фриске рассказывала в книге, что стала сильно уставать сразу после родов

Певица Жанна Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от рака мозга, незадолго до смерти много рассказывала о своей болезни. В скором времени выйдет книга «Блестка», которую выпустит ее друг сценарист Геннадий Куркин. В ней от первого лица Жанна Фриске рассказала о себе и своем состоянии.

«Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь», — рассказывала исполнительница.

Далее она говорит, что отправилась к врачам, чтобы не осталось никаких сомнений. Ей прописали, как она выразилась, неизбежную смерть.

Как рассказывала звезда, страха в тот момент она не чувствовала. Ею овладела растерянность и недоумение. Себя она сравнивала с парашютистом, которому вместо парашюта подсунули мешок с картошкой и выкинули из самолета. Она чувствовала неотвратимость собственной гибели. В те моменты Фриске, по собственному признанию, укоряла жизнь. Она понимала, что ее ребёнок в скором времени останется без мамы, сообщает «СтарХит».