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Фриске рассказывала в книге, что стала сильно уставать сразу после родов

В скором времени издание под названием «Блестка» увидит свет.

Фриске рассказывала в книге, что стала сильно уставать сразу после родов
Фриске знала, что ее уже не спасти/globallookpress.com

Певица Жанна Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от рака мозга, незадолго до смерти много рассказывала о своей болезни. В скором времени выйдет книга «Блестка», которую выпустит ее друг сценарист Геннадий Куркин. В ней от первого лица Жанна Фриске рассказала о себе и своем состоянии.

Жанна Фриске. Фото
Выходит в свет книга о Жанне Фриске/globallookpress.com

«Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь», — рассказывала исполнительница.

Далее она говорит, что отправилась к врачам, чтобы не осталось никаких сомнений. Ей прописали, как она выразилась, неизбежную смерть.

Как рассказывала звезда, страха в тот момент она не чувствовала. Ею овладела растерянность и недоумение. Себя она сравнивала с парашютистом, которому вместо парашюта подсунули мешок с картошкой и выкинули из самолета. Она чувствовала неотвратимость собственной гибели. В те моменты Фриске, по собственному признанию, укоряла жизнь. Она понимала, что ее ребёнок в скором времени останется без мамы, сообщает «СтарХит».

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Фриске рассказывала в книге, что стала сильно уставать сразу после родов
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