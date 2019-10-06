Братья Запашные выступили с Михаилом Боярским

Эдгард Запашный разместил на своей странице в Instagram видео с нового выступления. В ролике братья водят по арене тигра. А в это время в центре артист Михаил Боярский исполняет свой легендарный шлягер о дрессировщике.

Видео директор Цирка имени Никулина сопроводил припиской: «Михаил Сергеевич лучший» и пообещал, что выступление скоро можно будет увидеть на Первом канале. Из хэштегов стало понятно, что необычное представление посвящено столетию цирка.

Подписчиков заинтриговал ролик, и они стали задавать дрессировщику вопросы. В частности, попытались уточнить, когда именно можно будет посмотреть представление, однако Эдгард дал понять, что точной даты не знает. Зато он раскрыл имя полюбившегося всем тигра — Рикки. На вопрос, не узнал ли тигр Боярского, Запашный уточнил, что они «первый раз друг друга видят». При этом он подчеркнул, что заранее номер не репетировали.