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Братья Запашные выступили с Михаилом Боярским

Актер и певец исполнил знаменитую песню «Дрессировщик», пока настоящие дрессировщики водили вокруг него настоящего тигра.

Братья Запашные выступили с Михаилом Боярским
Эдгард и Аскольд Запашные. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Эдгард Запашный разместил на своей странице в Instagram видео с нового выступления. В ролике братья водят по арене тигра. А в это время в центре артист Михаил Боярский исполняет свой легендарный шлягер о дрессировщике. 

Видео директор Цирка имени Никулина сопроводил припиской: «Михаил Сергеевич лучший» и пообещал, что выступление скоро можно будет увидеть на Первом канале. Из хэштегов стало понятно, что необычное представление посвящено столетию цирка. 

Подписчиков заинтриговал ролик, и они стали задавать дрессировщику вопросы. В частности, попытались уточнить, когда именно можно будет посмотреть представление, однако Эдгард дал понять, что точной даты не знает. Зато он раскрыл имя полюбившегося всем тигра — Рикки. На вопрос, не узнал ли тигр Боярского, Запашный уточнил, что они «первый раз друг друга видят». При этом он подчеркнул, что заранее номер не репетировали. 

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Братья Запашные выступили с Михаилом Боярским
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