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Юрий Антонов испытывает адские боли в колене

У 74-летнего музыканта серьезные проблемы со здоровьем.

Юрий Антонов испытывает адские боли в колене
У Антонова проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Музыкант Юрий Антонов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что у него серьезные проблемы с коленом, которое беспокоит его последние несколько месяцев. Он испытывает, по собственному признанию, адские боли. «У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение», — заявил музыкант, который сказал, что старается не думать о боли, потому что это просто невыносимо.

Юрий Антонов. Фото
У Антонова проблемы со здоровьем/globallookpress.com

При этом недавно артист появился на дне рождении своей подруги певицы Кате Лель, которой исполнилось 45 лет. «Мне нужно сейчас лежать в койке, но из уважения к Кате я приехал. Она очень душевный человек. У нас на эстраде людей с душой очень немного», — сказал Юрий Антонов.

Также музыкант заметил, что обращался за помощью по поводу своей ноги к главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Семину, с которым дружит много лет. Врач футбольной команды сделал ему укол.

«Очень профессионально, но очень больно. Там еще один укол предстоит сделать», — заметил прославленный музыкант.

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Катя ЛельПрограмма "Ты не поверишь!"Юрий Антонов
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Юрий Антонов испытывает адские боли в колене
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