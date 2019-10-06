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Волочкова в слезах покинула шоу «Звезды сошлись», вспоминая Керимова и Ветлицкую

Балерина рассказала, что впервые была беременна в своей жизни именно от олигарха.

Волочкова в слезах покинула шоу «Звезды сошлись», вспоминая Керимова и Ветлицкую
Волочкова потеряла ребенка от Керимова/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова в слезах покинула шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, когда разговор зашел о певице Натальей Ветлицкой и олигархе Сулеймане Керимове. Недавно стало известно, что яркая исполнительница возвращается в Россию. Ведущая Лера Кудрявцева решила узнать у балерины ее мнение на этот счет. Известно, что Керимов встречался с Ветлицкой до романа с Волочковой.

Сулейман Керимов. Фото
Волочкова была беременна от Керимова/globallookpress.com

«Наверное, она соскучилась по родной стране. С Наташей Сулейман жил еще до меня, поэтому ревности к Ветлицкой у меня не было никогда. Тогда у Керимова была другая жизнь», — заметила она.

Волочкова вспомнила, что у бизнесмена был тяжелый эпизод в жизни, когда он попал в серьезное ДТП. Многие тогда от него отвернулись, но балерина поддержала бизнесмена, несмотря на то, что ранее он строил ей козни. Из-за него у нее отменялись концерты. Ей пришлось покинуть Большой театр.

«Я ни копейки не просила никогда у Сулеймана. Когда же Ветлицкую попросили сказать несколько слов в поддержку Керимова, то знаете, что она сказала: «А сколько вы мне за это заплатите?» — заявила балерина.

Звезда также призналась, что первая в жизни беременность у нее была во время романа с Керимовым. Ребенка она, к сожалению, потеряла. После этого танцовщица не сдержала слез и вышла из студии программы.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаНаталья Ветлицкаяпрограмма "Звезды сошлись"Сулейман Керимов
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Волочкова в слезах покинула шоу «Звезды сошлись», вспоминая Керимова и Ветлицкую
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