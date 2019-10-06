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Как сестра: Алена Шишкова опубликовала фото с мамой

Экс-возлюбленная Тимати нечасто делится снимками семьи.

Как сестра: Алена Шишкова опубликовала фото с мамой
Алена Шишкова Фото: globallookpress.com

26-летняя модель и экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова редко говорит о своей семье. Конечно, время от времени в блоге она вспоминает некоторые моменты из жизни, но такое происходит нечасто. То же самое можно сказать и про ее фото с близкими. Поэтому каждый такой снимок Шишковой ее поклонники встречают на «ура».

Недавно экс-возлюбленная Тимати все же решила порадовать пользователей Сети совместным снимком с мамой Надеждой. За последние годы подобные фото появлялись в блоге модели всего несколько раз.

Глядя на свежий снимок, поклонники Алены убедились, что стройной фигурой и привлекательными чертами лица ее щедро наградила мама. Фото Шишкова подписала всего одной фразой «Лисицы-сестрицы». Кстати, многие пользователи Сети сначала подумали, что на фото Алена вовсе не с мамой, а сестрой или подругой.

Алена Шишкова с мамой. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B3Rv3UDJBxN/

Напомним, ранее Шишкова рассказывала о том, как ее семья переживала финансовые трудности. Когда Алена была еще ребенком, родители жили от зарплаты до зарплаты, которую нередко задерживали.

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Алена Шишкова и ТиматиАнастасия РешетоваТимати новости
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Как сестра: Алена Шишкова опубликовала фото с мамой
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