Как сестра: Алена Шишкова опубликовала фото с мамой

26-летняя модель и экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова редко говорит о своей семье. Конечно, время от времени в блоге она вспоминает некоторые моменты из жизни, но такое происходит нечасто. То же самое можно сказать и про ее фото с близкими. Поэтому каждый такой снимок Шишковой ее поклонники встречают на «ура».

Недавно экс-возлюбленная Тимати все же решила порадовать пользователей Сети совместным снимком с мамой Надеждой. За последние годы подобные фото появлялись в блоге модели всего несколько раз.

Глядя на свежий снимок, поклонники Алены убедились, что стройной фигурой и привлекательными чертами лица ее щедро наградила мама. Фото Шишкова подписала всего одной фразой «Лисицы-сестрицы». Кстати, многие пользователи Сети сначала подумали, что на фото Алена вовсе не с мамой, а сестрой или подругой.

Напомним, ранее Шишкова рассказывала о том, как ее семья переживала финансовые трудности. Когда Алена была еще ребенком, родители жили от зарплаты до зарплаты, которую нередко задерживали.