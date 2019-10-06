Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина умерла предположительно из-за онкологии. О кончине сообщила в социальных сетях артистка Римма Зюбина.

«Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить!» — написала Зюбина. Она добавила, что актриса излучала свет незабываемой улыбкой и веселым смехом.

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За свою карьеру Куклина успела сыграть около 40 ролей. В кино она начала работать в 2009 году. Среди самых известных работ актрисы — роли в сериалах «Возвращение Мухатара», «Лист ожидания», «По закону», «Анна Герман».