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Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара»

Актриса Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет.

Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара»
Марина Куклина. Фото: instagram.com/marinamaykuklina

Украинская актриса Марина Куклина умерла предположительно из-за онкологии. О кончине сообщила в социальных сетях артистка Римма Зюбина. 

«Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить!» — написала Зюбина. Она добавила, что актриса излучала свет незабываемой улыбкой и веселым смехом. 

За свою карьеру Куклина успела сыграть около 40 ролей. В кино она начала работать в 2009 году. Среди самых известных работ актрисы — роли в сериалах «Возвращение Мухатара», «Лист ожидания», «По закону», «Анна Герман». 

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Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара»
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