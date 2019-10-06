Экс-возлюбленная Андрея Урганта впервые стала мамой

У Елены Романовой родился сын несколько дней назад.

Бывшая возлюбленная 62-летнего актера Андрея Урганта Елена Романова впервые стала мамой. 33-летняя женщина поделилась этой новостью со своими подписчиками в блоге. У нее родился настоящий богатырь – мальчик весом в 4,1 килограмма.

Рассказать о важном событии в своей жизни Елена решила лишь спустя несколько дней после родов, когда ее уже выписали из медицинского учреждения.

«Нам пять дней. Мы уже дома», — коротко прокомментировала свежий снимок в блоге Романова.

Когда стало известно, что Елена беременна, все бросились поздравлять с пополнением Андрея Урганта. Однако поздравлять его было не с чем. Актер напомнил, что уже давно не живет с Романовой, и к ее ребенку не имеет никакого отношения. Имя отца малыша молодая мама до сих пор не раскрыла.

Напомним, Андрей Ургант был трижды женат, у него двое детей – 41-летний Иван (от первого брака) и 35-летняя дочь Мария (от второго).