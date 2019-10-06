«Это что-то!»: Пугачева восхитилась тортом-сумкой Алины Редель

Алла Пугачева в сопровождении двух своих дочерей Кристины и Лизы побывала на дне рождения своей близкой подруги Алины Редель. Бизнесвумен исполнилось 82 года, дружат они с Пугачевой больше 40 лет.

Подробностями праздника поделилась в Сети приятельница Редель адвокат Ида Достман, разместившая в stories Instagram видео самого торжественного момента праздника – классическую церемонию с праздничным тортом. Позже кадры подхватили фанатские странички Аллы Борисовны.

Гости торжества хором пропели «Happy Birthday to you», а хозяйка задула свечи и разрезала торт. Кстати, тортиков оказалось на десертном столе сразу два: один в виде букета роз, с фирменными знаками Louis Vuitton. А второй – в форме реалистичной фиолетовой сумки.