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Актер Кудрявцев раскритиковал роль Заворотнюк в картине «Код апокалипсиса»

Звезда сыграла в этом фантастическом фильме секретного агента.

Актер Кудрявцев раскритиковал роль Заворотнюк в картине «Код апокалипсиса»
Роль Заворотнюк в "Коде апокалипсиса" подвергли критике/globallookpress.com

Актер волгоградского Театра юного зрителя Борис Кудрявцев раскритиковал роль Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, в фильме «Код апокалипсиса», где она сыграла секретного агента. Как он заметил, его эта роль звезды совсем не впечатлила.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Роль Заворотнюк в фильме «Код апокалипсиса» раскритиковали/globallookpress.com

«Настя, такая миниатюрная и позитивная, раскидывает противников направо и налево, это такая фантазия», — заявил Борис Кудрявцев, который прекрасно знает маму актрисы. Кроме того, много лет назад, когда семья звезды жила в Волгограде, он часто носил полуторагодовалую Настю на руках.

Как сказал Кудрявцев, ему больше всего нравилось, когда Анастасия Заворотнюк вела различные ток-шоу. Особенно он в восторге от шоу с ее участием «Ледниковый период». Актер считает, что звезда «Моей прекрасной няни» обладает коммуникабельностью и открытостью на экране. У нее особенное обаяние.

Также актер отметил, что у Анастасии Заворотнюк — прекрасное воспитание. Ее отец был очень умным и начитанным человеком, сообщает портал rodgor-vlg.ru.

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Актер Кудрявцев раскритиковал роль Заворотнюк в картине «Код апокалипсиса»
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