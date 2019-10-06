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Житель Костромы не пожалел 600 рублей и стал миллионером

Мужчина заявил журналистам, что был уверен в победе.

Житель Костромы не пожалел 600 рублей и стал миллионером
Фото: Pixabay.com

Россиянин выиграл в лотерее три миллиона рублей потратив 600 рублей. Счастливчику удалось угадать девять чисел.

По данным РЕН ТВ. Победитель розыгрыша живет в Костроме. Он настолько был уверен в успехе, что потратил 600 рублей на расширенную ставку и удача его не подвела. Ему удалось угадать восемь чисел и одно дополнительное.

Сумма выигрыша составила 3 005 025 рублей.

Абсолютным рекордсменом по величине выигрыша остается жительница Воронежа Наталья Власова. В 2018 году она стала богаче на 506 миллионов рублей. Вплотную к ней приблизился екатеринбуржец Николай Мирошниченко с выигрышем в 500 миллионов.

Teleprogramma.pro ранее выяснила, есть ли у победителей в лотереи секретная «формула» и чем обернулись для них «легкие миллионы».

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Житель Костромы не пожалел 600 рублей и стал миллионером
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