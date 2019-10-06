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Отец Меган Маркл оправдался за публикацию личного письма дочери

Принц Гарри собрался судится с журналистами после обнародования переписки.

Отец Меган Маркл оправдался за публикацию личного письма дочери
Фото: Easnews.com

Недавняя публикация письма Меган Маркл уже грозит громким судебным разбирательством — иски к журналистам собрался подать принц Гарри. Источником утечки стал отец герцогини Томас Маркл, в недавнем интервью он постарался объяснить свой поступок.

По словам Томаса, изначально он собирался сохранить письмо в тайне. Однако когда о нем начали говорить в СМИ, причем искажая его смысл, отец герцогини решил поделится выдержками из послания.

Неназванные знакомые Маркл ранее говорили, что в своем послании герцогиня просит отца прекратить разговаривать с ней через СМИ и говорит, что это может стать залогом восстановления отношений.

Томас Маркл утверждает, что послание скорее было прощальным, а вовсе не «письмом любящей дочери». Никаких попыток примирения в нем не было.

«Я должен был защитить себя. Я опубликовал только фрагменты письма, так как его остальные части слишком ранили. Письмо не показалось мне «любящим». Я нашел его оскорбительным», — объяснил Маркл Daily Mail.

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Отец Меган Маркл оправдался за публикацию личного письма дочери
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