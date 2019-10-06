Актер Кудрявцев вспомнил, как носил Заворотнюк на руках

Как он считает, актриса с ранних лет была копией своей мамы.

Актер волгоградского Театра юного зрителя Борис Кудрявцев вспомнил, как носил на руках совсем еще крохотную Анастасию Заворотнюк. Напомним, что сейчас звезда, по слухам, находится в одном из онкологических центров столицы. Якобы у нее неоперабельная стадия рака головного мозга.

По словам Кудрявцева, родители Заворотнюк приехали жить в Волгоград в 1972 году. С собой они взяли любимых детей — полуторагодовалую дочь Настю и ее родного братика Святослава. Мать будущей звезды вскоре приняли в местный ТЮЗ. А ее отец в те годы устроился работать оператором на волгоградское телевидение.

Как рассказал Кудрявцев, родителям Насти было не с кем оставить ее дома. Мать брала ее на репетиции. Причем Заворотнюк была копией своей мамы. Такая же миниатюрная и с большими глазами.

Вскоре мать Заворотнюк стала одной из ведущих актрис волгоградского ТЮЗа. Она принимала участие практически во всех спектаклях. Конечно, женщине было некогда возиться с дочкой. Поэтому многие актеры ТЮЗа в свое свободное время брали ее на руки. Среди них был и Кудрявцев, сообщает портал rodgor-vlg.ru.