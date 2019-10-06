Ушел из жизни легендарный барабанщик Cream Джинджер Бейкер

Умер барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер (настоящее имя — Питер). Мужчина скончался в возрасте 80 лет. Печальную новость объявила семья музыканта в Twitter, пишет английское издание Mirror. Родные сообщили, что в последние недели легендарный ударник тяжело болел и находился в больнице. Он умер без каких-либо происшествий или страданий в своей палате.

Напомним, группа Cream была создана известным гитаристом Эриком Клэптоном в 1966 году. Коллектив смело экспериментировал тяжелым звуком, за что их часто называют одними из родоначальников хард-рока и металла, наряду с Джими Хендриксом. Новаторские приемы Бейкера сыграли в этом процессе не последнюю роль. Его считают первым ударником, использовавшим два басовых барабана вместо одного.

Добавим, что только в 2016 году музыкант объявил об уходе со сцены, после перенесенной операции на открытом сердце.

А вы слушали хиты группы Cream?