Звезда «Дома-2» Ашмарина окончательно рассталась с избранником

Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина откровенно рассказала о своей личной жизни. После ухода из проекта девушка родила дочь от своего избранника Ильи Григоренко, однако общий ребенок не смог спасти чувства пары.

Сейчас Алена ведет курсы по наращиванию волос по своей авторской методике. Кроме того у нее свой салон красоты, поэтому работать приходится много и времени на себя почти не остается.

Впрочем, никакой личной жизни и не осталось — Ашмарина живет с родителями после окончательного расставания с Ильей. Ей пришлось перебраться в родной дом, потому что бывший партнер начал ее преследовать.

«Мы расстались не просто так, на это были объективные причины. Я устала от такой болезненной, нездоровой любви. Конечно, у нас с Ильей были планы на будущее. Мы даже хотели родить третьего ребенка, мечтали о сыне. Но сейчас я понимаю, что мне бы не хотелось родить от него еще одного малыша», — приводит слова Алена Starhit.

О замужестве звезда телешоу пока не думает. Сейчас она сосредоточена на приобретении более просторной квартиры для себя и детей.

«Конечно, хотелось бы когда-нибудь снова влюбиться, обрести крепкую семью, мужское плечо, но пока стараюсь об этом не думать. У меня есть дети, и это самое главное», — заключила она.