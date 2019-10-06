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Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы

Марина Потапова ответила на появившуюся информацию, что звезда якобы умерла еще 5 октября.

Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга/globallookpress.com

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября. Ранее такую информацию распространил один из телеграм-каналов. Утверждалось, что о смерти звезды стало известно из одного из источников, который трудится в клинике, где якобы она находится. Причем информация была верна на 98 процентов.

Анастасия Заворотнюк. Фото
О состоянии Заворотнюк ничего не известно/globallookpress.com

Марина Потапова очень кратко ответила на вопрос, неужели правда, что Анастасия Заворотнюк умерла. Она сказала: «Нет». При этом от каких-то подробностей относительно состояния актрисы она по традиции отказалась, сообщает «СтарХит».

Напомним, что уже около недели о состоянии Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Родные и раньше отказывались пролить свет на то, что сейчас происходит со звездой. Сейчас же вообще ушли в глухую оборону.

Между тем известно, что информация о плачевном состоянии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, была чересчур преувеличена. Звезда, судя по всему, действительно в клинике, но при этом она не в критическом состоянии.

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Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
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