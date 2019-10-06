Собчак похвасталась закулисным общением с Робби Уильямсом

Ксении Собчак свойственно многое человеческое, в том числе радость от общения со звездами. Телеведущая доказала это, выставив в своем Instagram снимок с Робби Уильямсом.

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Английская звезда выступала на дне рождения у миллионера Ивана Стрешинского, женой которого является Наталья Давыдова (известная как Тетя Мотя). Праздник проходил в Barvikha Concert Hall. И, говорят, Уильямс был всего лишь на разогреве у главной звезды вечера – Светланы Лободы.

«С Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер», — написала светская львица в блоге, не забыв подчеркнуть, что общение между ними имело неформальный характер. Судя по тому, что снимок крайне плохого качества, возможности перефотографироваться у российской журналистки не было. То есть общение носило короткий характер.

Компанию Собчак в Barvikha Concert Hall составила Маша Федорова, главный редактор Vogue Russia, которая сияла от счастья рядом со звездой не хуже своей подруги.

А что же впечатлило в Барвихе Робби? Заглянем в его блог. Увы и ах – это не светские львицы. Это огромная кровать в барвихинском отеле. Богомолов может спать спокойно, британец, судя по видео, остался в элитных покоях один.