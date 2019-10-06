НОВОСТИ

Собчак похвасталась закулисным общением с Робби Уильямсом

А вот американский певец выставил в своем блоге простые бытовые вещи.

Собчак похвасталась закулисным общением с Робби Уильямсом
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксении Собчак свойственно многое человеческое, в том числе радость от общения со звездами. Телеведущая доказала это, выставив в своем Instagram снимок с Робби Уильямсом.

Английская звезда выступала на дне рождения у миллионера Ивана Стрешинского, женой которого является Наталья Давыдова (известная как Тетя Мотя). Праздник проходил в Barvikha Concert Hall. И, говорят, Уильямс был всего лишь на разогреве у главной звезды вечера – Светланы Лободы.

«С Робби за кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер», — написала светская львица в блоге, не забыв подчеркнуть, что общение между ними имело неформальный характер. Судя по тому, что снимок крайне плохого качества, возможности перефотографироваться у российской журналистки не было. То есть общение носило короткий характер.

Компанию Собчак в Barvikha Concert Hall составила Маша Федорова, главный редактор Vogue Russia, которая сияла от счастья рядом со звездой не хуже своей подруги.

А что же впечатлило в Барвихе Робби? Заглянем в его блог. Увы и ах – это не светские львицы. Это огромная кровать в барвихинском отеле. Богомолов может спать спокойно, британец, судя по видео, остался в элитных покоях один.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакКсения Собчак последние новостиРобби УильямсСобчак и Богомолов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак похвасталась закулисным общением с Робби Уильямсом
Интересно?
Поделись с друзьями: