«Все было по-настоящему»: Третьяков рассказал о романе с Бузовой

Роман Третьяков пришел в студию ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Супруга хоккеиста Игоря Макарова спросила экс-участника «Дома-2» о романе с Бузовой. По словам экс-возлюбленного телеведущей, с Олей он познакомился еще на кастинге. Молодой человек не скрывает, что был очарован петербурженкой, ее естественностью и непосредственностью.

Роман уточнил, что сам начал ухаживать на Бузовой, убедив Кудрявцеву в том, что его чувствах к девушке были искренними. Третьяков до сих пор следит за тем, что происходит в жизни Ольги, однако не доходит в этом смысле до фанатизма. За плечами телеведущей брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, участие в шоу «Замуж за Бузову». А сейчас девушка снимается в новом романтическом шоу «План Б».

«Мы встретились с Олей на кастинге… Кому же она может не понравиться… Между нами все было по-настоящему», — отметил Третьяков.

Кудрявцева спросила Романа и о том, как он относится к творчеству Бузовой. Экс-участник «Дома-2» заверил, что слышал несколько песен Оли, когда бывал в ночных клубах, однако не стал закачивать ее хиты в свой плей-лист.