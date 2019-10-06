Певцов опубликовал редкие архивные снимки с Марком Захаровым

Со дня смерти художественного руководителя «Ленкома» прошло уже девять дней.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram опубликовал архивные редкие фотографии с режиссером Марком Захаровым. На исторических кадрах можно увидеть художественного руководителя «Ленкома» в повседневной жизни.

В частности, на некоторых из них режиссёр находится на сцене своего театра. Также попадаются кадры, на которых Марк Захаров вместе со своим другом актером театра и кино Александром Ширвиндтом «за рюмочкой».

Дмитрий Певцов напомнил, что прошло уже девять дней со дня смерти Марка Захарова. «Уже исторические фото», — заметил он.

Также известный актер привел цитату писателя Николая Гоголя. «Любовь Божия так безгранично безмерна к людям, что если бы мы прозревали поглубже в смысл всех совершающихся с нами событий, то, вероятно, вся жизнь наша обратилась бы в одни слезы благодарности».

Напомним, что Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.