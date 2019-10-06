«Она всем покажет»: Комиссаров заговорил о звездных качествах Бузовой

По словам Бузовой, именно Валерий Яковлевич уговорил ее остаться на проекте. Поющая телеведущая не скрывает: вся страна должна быть благодарна создателю «Дома-2». Ведь именно Комиссаров сделал ее настоящей звездой.

«Он всегда говорил мне: Ты уникальная девочка!» — поделилась своими воспоминаниями о продюсере бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова.

Сам Комиссаров подметил, что за скромной питерской девушкой скрывалась «гроза российского шоу-бизнеса». Создатель «Дома-2» добавил, что Оля обладает тремя главными звездными качествами: она искренняя, добрая и естественная.

«Бузова — классический женский антидепрессант. Другие смотрят на нее и думаю: у Оли получилось, значит и я смогу. Вообще она всем еще покажет», — уверен Валерий Яковлевич.

По словам продюсера, он лично уговорил Олю остаться на телестройке, пообещав ей, что со временем она станет телеведущей.