НОВОСТИ

Леди Гага отметила свой мультиплатиновый статус новым цветом волос

Альбом A Star Is Born разошелся тиражом в шесть миллионов экземпляров.

Леди Гага отметила свой мультиплатиновый статус новым цветом волос
Фото: Globallookpress.com

Американская певица и актриса Леди Гага необычным способом отметила получение мультиплатинового статуса ее альбома A Star Is Born — она выкрасила волосы в розовый цвет.

Артистка опубликовала фото, на котором похвасталась и новой прической, и памятной табличкой в честь продажи шести миллионов копий альбома.

В публикации отметился давний стилист Леди Гаги Фредерик Аспирас. Он оставил лаконичный комментарий в виде розовых сердечек.

A Star Is Born — альбом-саундрек к одноименному фильму («Звезда родилась» в русском переводе). Партию певице в записи альбома и в съемках самого фильма.

Их совместная работа породила массу домыслов о романтических отношениях. Слухов стало еще больше после того, как Купер бросил с ребенком свою девушку — российскую модель Ирину Шейк.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли Купер и Леди ГагаЛеди Гагамода и стильновый цвет волос
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леди Гага отметила свой мультиплатиновый статус новым цветом волос
Интересно?
Поделись с друзьями: