Леди Гага отметила свой мультиплатиновый статус новым цветом волос

Альбом A Star Is Born разошелся тиражом в шесть миллионов экземпляров.

Американская певица и актриса Леди Гага необычным способом отметила получение мультиплатинового статуса ее альбома A Star Is Born — она выкрасила волосы в розовый цвет.

больше по теме Брэдли Купер и Леди Гага могли пожениться По словам знакомого пары, актер и певец не решился сделать предложение.

Артистка опубликовала фото, на котором похвасталась и новой прической, и памятной табличкой в честь продажи шести миллионов копий альбома.

В публикации отметился давний стилист Леди Гаги Фредерик Аспирас. Он оставил лаконичный комментарий в виде розовых сердечек.

A Star Is Born — альбом-саундрек к одноименному фильму («Звезда родилась» в русском переводе). Партию певице в записи альбома и в съемках самого фильма.

Их совместная работа породила массу домыслов о романтических отношениях. Слухов стало еще больше после того, как Купер бросил с ребенком свою девушку — российскую модель Ирину Шейк.